В Киеве «устарели» более 3000 домов

Киевский городской совет принял решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В частности, как сообщается, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, по состоянию на 2018 год на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому «устаревшего жилому фонду».

По словам депутата Киевсовета Ольги Белецкой, в Киеве непригодным для проживания или аварийным является около 9 млн квадратных метров такого жилья. Основную массу таких объектов составляют так называемые «хрущевки», срок эксплуатации которых истек.

Предполагается, что Киевская городская государственная администрация в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Отметим, что сроки потенциальной реновации не указываются.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году в Украине закончился срок эксплуатации «хрущевок», построенных в 1957 году. Украинцы, живущие в устаревших «хрущевках», рискуют остаться без жилья уже через 10 лет, а в одном только Киеве общая площадь жилья, которое подлежит сносу, достигает миллиона квадратных метров.

Напомним, в 2010 году столичные власти приняли решение не сносить старые дома на Нивках, Дарнице и Святошино, а лишь утеплять и модернизировать их.

В 2013 году в КГГА заявили о намерении провести реконструкцию устаревшего жилого фонда на Подоле в Киеве. Также планировалось, что при реконструкции домов может быть рассмотрен вариант достройки нескольких этажей.