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Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ

Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ

В современном мире проблема скуки среди молодежи недооценивается, однако из-за нее молодые люди теряют интерес к вере и даже совершают криминальные преступления. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом на столичном форуме «Приход как община: роль священника в приходе» рассказал доктор философских наук, доцент, преподаватель Харьковского национального университета имени В. Каразина Александр Филоненко.

«Когда говорят, что мы живем в обществе, которое потеряло интерес и жажду Бога — это неправда. Все люди что-то ищут. Да, мы можем сказать, что есть люди, которые в Церкви никогда не были, но это не значит, что у них нет вопросов. С какими вопросами приходят люди?

е вопросы, которые задаются, они очень острые. Педагоги по привычке думают, что воспитывать детей и подростков — это значит, чтобы они следовали добрым желаниям, и не следовали злым желаниям. Такая концепция немножко устарела. Настоящая проблема современных подростков — трудно найти хоть какое-либо желание», — рассказал профессор.
Александр Филоненко рассказал о понятии «кризис желаний».

«Это кризис желаний, когда человек не знает, чего он хочет — это кризис всех людей, но очень остро он проявляется у молодых людей. Кризис желаний проявляется в скуке. Скуке, которая воспринимается нами как что-то не очень важное — депрессия, уныние. Есть грехи и посерьёзней. Но это катастрофа!», — подчеркнул он.

Доктор философских наук рассказал о примере из жизни, который побудил его задуматься, чем опасна скука.

«Я дружу с современным великим итальянским педагогом, создателем христианской школы Франко Нембрини. Он рассказал мне историю, которая случилась с ним. В Италии был скандал, связанный с тем, что подростковая банда в Вероне случайно убила человека, который попросил у них закурить в центре города. Проблема в том, что это подростки — их нельзя судить. Через какое-то время главарь этой банды был определен под домашний арест. Однажды он написал письмо этому учителю, который очень известный, он читает лекции по литературе. Он написал ему: „Франко, мне очень понравилась ваша лекция, мы могли бы с Вами встретиться? К сожалению, я под домашним арестом. Если бы Вы могли приехать ко мне, я был бы рад Вас принять“. Он поехал, для него было важно понять, что происходит с подростками. Сейчас есть огромные проблемы: насилие в школах, когда дети бьют учителей, буллинг. Ему было важно понять, что происходит.

Он поехал к этому молодому человеку домой. Он рассказал, что был очень удивлен, ведь обычно, когда современный человек говорит о насилии, мы по привычке думаем, что это совершают эмигранты, плохо образованные люди, варвары, которые из-за каких-то травм становятся преступниками.

Но он рассказал, что встретил человека хорошо образованного, воспитанного, из хорошей итальянской семьи, с которым они учтиво говорили час об итальянской поэзии. В какой-то момент он спросил: „Мы же с тобой друзья, ты можешь объяснить мне, что случилось в ту ночь?“. Он сказал очень простую, но сильную фразу: „Мы в тот вечер хотели убить время, но убили человека“», — рассказал он.

Александр Филоненко отметил, что «связь между скукой и насилием совершенно недооценивается. Мы думаем, что у насилия какие-то другие причины. [...] Самое страшное, что видят родители — это скучающие дети. Когда скучают взрослые — это не так страшно. Страшный суд родителей — это когда ты видишь смертельно скучающего ребенка и ничем ему не можешь помочь».

Он подчеркнул, что со скукой сталкиваются подростки и в Церкви.

«Это проблема христианская. Потому что со скукой помогает справиться только одна вещь — свидетельство того, что в нашем мире, в нашей жизни есть что-то по-настоящему великое. Пропасть скуки может быть преодолена только одним — свидетельством о Христе. Только христиане могут справляться с этой проблемой, но проблема усиливается, когда вместо того, чтобы быть местом победы над скукой, Церковь и приходы начинают эту скуку порождать. Парадокс заключается в том, что человек, приходя в приход, начинает смертельно скучать. Для молодежи этот момент решающий. Не догматические суждения, не мировоззренческие... Человек может недослушать до этого, потому что он смертельно скучает. Он пришел в место, в котором искал жизнь, а нашел умноженную скуку», — рассказал Александр Филоненко.

Профессор считает, что в Церкви человек должен найти ответ на вопрос «действительно ли я любим?».

«Это поразительная точка, где Христос говорит, возлюби ближнего как самого себя. Человек, приходящий в приход, приходит с вопросом „любим ли он?“ [...] Первая задача христианской педагогики — передать человеку, что жизнь — это праздник».

Александр Филоненко отметил, что помогает побороть скуку «абсолютное признание свободы. Приход — как дом, место свободы, ты пришел к Отцу, а не хозяину. Это дом Отца, который тебе открыл. Милость отцовства».

Как сообщалось, 12 ноября в киевском мужском монастыре Свято-Покровская Голосеевская пустынь сотни священников Украинской Православной Церкви приняли участие в форуме «Приход как община: роль священника в приходе».

Священники обменялись мнениями и идеями по активизации и развитию приходской жизни в Киеве. Участники мероприятия обсудили роль и задачи священника в организации жизни прихода и привлечении мирян к жизни религиозной общины.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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