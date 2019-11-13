Начинаем строительство школ, детсадов и дорог по всей стране, – советник премьера Юрий Голик

100 новых школ, 100 новых детсадов, 100 стадионов плюс дороги — Кабинет министров приступает к реализации амбициозного плана, который был представлен главам областных администраций. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Президент анонсировал масштабное строительство по всей стране. Дороги, 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов. Есть четкий план как этот проект будет воплощаться в жизнь. Это амбициозная задача. Непростая в администрировании, но, уверен, все получится», — убежден советник премьера.

«Успешный опыт реализации подобных проектов в рамках отдельно взятой области есть — это то, что мы сделали в Днепропетровской области. Собственно, примеры, реализованные нами — школы, садики и стадионы — и были сегодня показаны в презентации главам всех ОГА», — рассказал Голик, ранее работавший советником главы Днепропетровской обладминистрации.

По его словами, главная цель проекта — «консолидация усилий и ресурсов бюджетов всех уровней и программ на ключевых объектах, а не размазывание их тонким слоем по тысячам мелких ремонтов, каждый из которых длится годами».

Как сообщает Голик , министр образования Анна Новосад презентовала программу действий на следующий год в одном из детских садов, построенных в Днепропетровской области.

«Наш опыт и наши наработки будут внедрены по всей стране. Главное — будут в восторге дети. Потому что именно ради них это все», — подчеркнул он.