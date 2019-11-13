Еще одна страна почти разрешила эвтаназию

В Новой Зеландии разрешили эвтаназию. Как выяснили журналисты «Фразы», одиозное решение принял парламент страны.

Как пишут местные СМИ, споры по данному вопросу шли с 2017 года. В итоге, «за» проголосовали семьдесят депутатов, а «против» были пятьдесят человек.

В документе говорится, что «право добровольно лишить себя жизни относится только к тяжело больным людям, которым, в соответствии с диагнозом врачей, осталось жить менее шести месяцев».

Вопрос теперь будет вынесен на референдум. Согласно данным социологии, более двух третей новозеландцев готовы поддержать такую практику.

Сегодня эвтаназия запрещена в большинстве стран мира, но продолжает понемногу получать «добро».

Как писала «Фраза», в Нидерландах прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день. От эвтаназии.

Сообщалось, что украинцы в соцсетях выступают против эвтаназии, называя ее убийством, которое нельзя узаконивать.