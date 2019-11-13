Зеленский считает, что за земельными протестами стоит Коломойский, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к протестам против введения рынка земли в Украине может быть причастен олигарх Игорь Коломойский. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, об этом он якобы заявил на встрече с народными депутатами от фракции партии «Слуга народа».

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники, сегодня, 13 ноября, глава государства встретился с депутатами от «Слуги народа», чтобы убедить их поддержать законопроект о рынке земли. При этом, по словам присутствующих, он отмечал, что «протесты разгоняет только один человек». И, по мнению одного из депутатов, речь шла о Коломойском.

Источник также рассказал, что на Зеленского такие меры оппонентов подействовали и из-за протестных настроений он в итоге предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

«Сейчас, после встречи с президентом, шансы на то, что законопроект будет проголосован — 50 на 50», — заключил один из нардепов.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 13 ноября, противники открытия рынка земли в Украине принесли под стены Верховной Радой Украины гроб с мертвой свиньей. По словам митингующих, он символизирует собой гибель животноводства в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта. Митинг проходит на фоне рассмотрения народными депутатами законопроекта о земельной реформе.

Напомним, 11 ноября 2019 года аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли.