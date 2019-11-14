Стало известно, кто сыграет принца в фильме о темнокожей Русалочке

В будущем фильме о «Русалочке» сыграет молодой актер Джона Хауэр-Кинг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут американские СМИ.

За плечами 24-летнего парня съемки в мини-сериалах «Маленькие женщины» и «Говардс-Энд». Кроме этого, он играл в популярном фильме «Путь домой».

Режиссером художественной экранизации диснеевской сказки станет Роб Маршалл, который лично утвердил актера на роль принца – возлюбленного Русалочки. Также на роль претендовал Гарри Стайлс.

Напомним, что культовый мультфильм вышел в далеком 1989 году.

В фильме также сыграют Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и Давид Диггс.

Как писала «Фраза», студия Walt Disney снимет фильм по мотивам известного мультфильма. Главную роль в нем сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.