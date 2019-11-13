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Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия

Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия

Митрополит Онуфрий твердо отстаивает каноническое Православие и ведет за собой верующих Украинской Православной Церкви, авторитет Блаженнейшего сплотил их. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Об этом он сказал в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Когда политики вмешиваются в церковные дела, тогда от церковных руководителей требуется особая сила душа, способность идти против течения. Потому что, если течение провоцируется властью, преследующей конкретные цели, если эти цели расходятся с благом Церкви, то требуется Предстоятелю идти против течения, увлекая за собой людей.

В эти тяжелые годы, когда власть однозначно стала на сторону раскола, когда она стала не только провоцировать раскол, но силой, в том числе, полицией, другими какими-то силовыми организациями, утверждать этот раскол, вот тогда нужно было внутренне дать сильное внутреннее сопротивление процессу. Без силы духа невозможно это сделать», — сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что духовный авторитет Митрополита Онуфрия сплотил верующих.

«Владыка очень спокойно, твердо отстаивал каноническое Православие и единство Православной Церкви. Его высокий духовный авторитет способствовал тому, что практически весь епископат и все духовенство, за исключением каких-то маргинальных личностей, о которых не хочется даже говорить, все были вместе с ним. И сейчас остаются вместе с ним. Через это — вместе с единой Русской Православной Церковью, самой большой Православной Церковью в мире, я думаю — с самой большой ответственностью за судьбу Православия», — подчеркнул он.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн.

Тэги: общество, православие, Патриарх Кирилл, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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