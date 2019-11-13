Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря

Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря

В 500 метрах от Свято-Успенской Святогорской обители хотят незаконно построить спортивный комплекс со стадионом вместимостью 5 тыс зрителей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал наместник монастыря митрополит Святогорский обращаясь к прихожанам и паломникам обители.

Об этом сообщается на сайте Святогорской лавры.

«Лавра — место древнее, святое, намоленное. Как драгоценный камень имеет свою оправу, так и древние памятники архитектуры и наши святыни должны иметь вокруг себя соответствующую местность, которая бы подчёркивала их красоту», — отметил митрополит Арсений.

По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Территория для предполагаемого строительства комплекса спортивных сооружений, по словам митрополита Арсения, была выделена без ведома Кабмина во времена предыдущей власти.

«Лавра — не какой-то бутафорный памятник архитектуры, построенный для съемок кинофильмов, это монашеская обитель с особым укладом, куда пришли проводить жизнь в отрешении от мира люди, чтобы вымаливать и свои души, и души всех, кто посещает обитель», — подчеркнул владыка Арсений.

Кроме того, строительство комплекса предполагает забивание в почву свай напротив Святой скалы, которая долгое время была в аварийном состоянии. На ней стоит старинный Никольский храм (XVII век), являющийся памятником архитектуры Украины.

Наместник Святогорской лавры отметил, что братия монастыря выступает за развитие Святогорска и инициировал открытие спорткомплекса для местных школьников.

В любом случае, как подчеркнул наместник Лавры, для подобных архитектурных объектов нужно выбирать места, не соседствующие с древним монастырём.

«Мы хотим, чтобы Лавра оставалась тихой обителью для многих сотен и тысяч людей, для которых она дорога как святое место, как духовный центр, как дом Божией Матери», — сказал митрополит Арсений.

На сайте интернет-представительства Президента Украины опубликована петиция против строительства в Святогорске спортивного комплекса.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Иова.

Тэги: общество, православие, Святогорск, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.11.19 09:28

Министерство Бородянщины продолжает дело МинСтець

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.11.19 09:40

Зелешенко? Зелющенко? Или, все-таки, Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине
13.11.19 12:21

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине

Автор: Дмитрий Бобрицкий, «Новое время»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой

Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
13.11.19 11:48
528
Последние новости
13.11.19 13:27

В Киеве «устарели» более 3000 домов
13.11.19 13:13

Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ
13.11.19 13:10

Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
13.11.19 13:08

Начинаем строительство школ, детсадов и дорог по всей стране, – советник премьера Юрий Голик
13.11.19 12:49

Зеленский считает, что за земельными протестами стоит Коломойский, – СМИ
13.11.19 12:02

Стало известно, когда в Украине начнется серьезное похолодание и вновь пойдут дожди
13.11.19 12:01

Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия
Фото и Видео
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Венеция начала тонуть
Венеция начала тонуть
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар
ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины
Известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста
Известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста
«Я не наркоман»: стало известно, в кого стрелял молодой полицейский в метро Харькова
«Я не наркоман»: стало известно, в кого стрелял молодой полицейский в метро Харькова
Землетрясение частично разрушило один из французских городков
Землетрясение частично разрушило один из французских городков
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.