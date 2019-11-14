Известный британский певец рассказал, что не пользуется мобильными телефонами с 2006 года

Известный британский певец Робби Уильямс признался в нелюбви к мобильным телефонам. Как выяснили журналисты «Фразы», 45-летний артист избегает их уже тринадцать лет.

Как пишет издание The Guardian, Робби Уильямс заявил следующее: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года. Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их».

Свою нелюбовь к мобильникам он никак не объяснил.

Как писала «Фраза», Робби Уильямс поскандалил на чемпионате мира в России.

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