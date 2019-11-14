В США хотят снять продолжение легендарного сериала «Друзья»

Легендарный американский сериал «Друзья» может получить продолжение. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем снимутся знакомые всем актеры.

По данным местных СМИ, «телеканал HBO ведет переговоры с создателями сериала от NBC по поводу предложения».

Планируется, что роли в нем сыграют знакомые зрителям актеры – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБланк, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Стоит напомнить, что первая серия «Друзей» вышла осенью 1994 года, а последняя – весной 2004 года. Всего было снято десять сезонов сериала.

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