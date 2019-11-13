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Под Киевом прошел чемпионат по верховой стрельбе из лука

Под Киевом прошел чемпионат по верховой стрельбе из лука

Недавно в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялся Международный чемпионат по верховой стрельбе из лука «Скифы». Как выяснили журналисты «Фразы», мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля конных боевых искусств, который уже семь лет знакомит украинцев и гостей нашей страны с удивительным миром конных боевых искусств.

Организатором соревнований выступила Всеукраинская Федерация верховой стрельбы из лука.

В Чемпионате приняли участие лучшие конные лучники из Австрии, Канады, Польши, Турции, Украины и Финляндии.

Торжественное открытие Международного фестиваля конных боевых искусств «Скифы» состоялось 2 ноября. Спортсменов и гостей Фестиваля приветствовал Великий князь Киевский Владимир Янченко, который, кстати, не только принял участие в соревнованиях, но и провел для посетителей Древнего Киева мастер-класс по верховой стрельбе из лука.

В течение двух дней спортсмены-виртуозы поражали зрителей своим мастерством на грани спорта и искусства. Трудно даже представить как это: управлять лошадью на полном скаку в галопе, и в то же время, затаив дыхание на миг, между ударами копыт, поражать цель.

Зрелищности добавляло и то, что все спортсмены были одеты в исторические костюмы страны, которую они представляли, что было предусмотрено правилами чемпионата.

Соревнования конных лучников проходили в казахском и в трех древнекиевских стилях.

В казахском стиле спортсмены стреляли по трем мишеням круглой формы (золотая, серебряная и бронзовая) по прямому треку. В древнекиевских стилях всадники должны были, двигаясь по кругу, попасть в пять и в девять мишеней, и по прямой — в семь мишеней за заезд. Кроме того, 2 ноября, состоялись соревнования в уникальном формате, который проходит только в Украине, — «Ночной конный лучник». Особенность чемпионата, что отличает его от подобных мероприятий, проводимых в других странах мира, в том, что в соревнованиях были задействованы уникальные лошади редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Эти породы были выведены много веков назад, а некоторым насчитывается более тысячи лет.

Гости Чемпионата, посетив Древний Киев, почувствовали себя полноправными жителями настоящего средневекового города, гуляя по старинным улочкам, осматривая шедевры деревянного зодчества, посещая музеи и экспозиции. Также посетители смогли пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье» на Княжеском монетном дворе, пролететь на канатном спуске над Лесным озером, примерить костюмы времен Киевской Руси и выбрать оригинальные сувениры ручной работу на ярмарке мастеров.

Попробовать средневековых напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно было в аутентичной Княжеской корчме и в беседках.

А 3 ноября, состоялось торжественное награждение победителей соревнований.

Итак, представляем победителей Международного чемпионата по верховой стрельбе из лука «Скифы» в стилях:
• Древнекиевский 1 — Алперен Алкан (Alperen Alkan), Турция
• Древнекиевский 2 — Анна Соколска (Anna Sokólska), Польша
• Древнекиевский 3 — Ян Помаски (Jan Pomaski), Польша
• Казахский — Анна Соколска (Anna Sokólska), Польша
• Ночной конный лучник — Владислав Свичков , Украина

А также имеем честь объявить победителей Чемпионата:
1 место — Ян Помаски (Jan Pomaski), Польша
2 место — Алперен Алкан (Alperen Alkan), Турция
3 место — Анна Соколска (Anna Sokólska), Польша

Соревнования по верховой стрельбе из лука 2019 года завершились. Но для тех, кто интересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев подготовил другие мероприятия, интересные как взрослым, так и детям.

Каждые выходные в Княжестве посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также традиционные зимние праздники и новогодние мероприятия, множество древних славянских развлечений, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда с костра, мастер-классы по народным ремеслам и экстремальные аттракционы.

Для тех, кто желает приобщиться к живой истории нашей земли, напоминаем, что в Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Здесь открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы — спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять из лука. Запишитесь в школу конных лучников и приобщитесь к боевым традициям наших предков. И, возможно, ваше имя будет среди победителей следующего Международного Чемпионата по верховой стрельбе из лука «Скифы», который пройдет в Древнем Киеве в июне 2020 года. Подробнее: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев

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