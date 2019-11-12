ГАСК ввела в эксплуатацию отремонтированный международный аэропорт «Запорожье»

В октябре текущего года Госархстройинспекция выдала сертификат о введении в эксплуатацию капитально отремонтированные аэродромные покрытия аэропорта общей площадью почти 136,5 тыс. м кв., сообщает пресс служба ведомства.

Кроме того, ГАСК подтвердила соответствие выполненных работ по реконструкции и техническому переоснащению радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса (курс посадки МК-196º). Продолжается строительство нового терминала площадью более 12,5 тыс. м кв.

Этот проект по модернизации международного аэропорта «Запорожье» позволит улучшить качество авиасообщения не только в пределах Украины, но и зарубежного.

Содействие успешной реализации общественно важных инфраструктурных проектов — основной ориентир для ГАСК. «Госархстройинспекция как орган, который дает старт строительным проектам и подтверждает соответствие выполненных строительных работ в Украине, понимает важность своей роли в данном процессе», — подчеркнул и. о. председателя ГАСК Александр Строкач.

«Сегодня мы ориентированы на предоставление заказчикам строительства необходимой консультативной помощи и поддержки на оперативную выдачу документов о начале строительных работ — без каких-либо искусственных задержек, и в конечном итоге — на беспрепятственное введение в эксплуатацию построенных с соблюдением законодательных требований объектов, — подчеркнул он. — Политика нового правительства — максимальное развитие страны по всем векторам. Что в разрезе госархстройконтроля означает создание условий для успешной реализации новых общественно важных проектов».