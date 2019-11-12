«Украинский след»: в России задержали доцента, который убил и расчленил свою аспирантку

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, которого арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был одним из организаторов визита французских радикалов в оккупированный Россией Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, во французской прессе имя Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен, а также французской партией «Национальное объединение».

Как сообщает «Фонтанка», визит в 2015 году в оккупированный Крым французских депутатов, заметная часть которых была из «Национального фронта» Марин Ле-Пен глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий организовал не без содействия Соколова.

Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и якобы при участии Соколова Россию посетила и сама глава «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По данным журналистов, Соколов, как специалист по наполеоновскому периоду, также преподавал в Институте социальных, экономических и политических наук в Лионе, который был создан в 2017 году все той же Марион Марешаль, которая в 2019 г отдыхала в оккупированном Крыму после лекции в СПбГУ.

Между тем, российский реконструктор Всеволод Радченко на своей странице в Facebook рассказал о том, как во время реконструкции Бородинского сражения в 2007 году Соколов якобы отдал приказ своим «подчиненным» из Украины оборонять его от ОМОНа.

Как утверждается, конфликт начался после эмоционального выступления Соколова, в котором он выражал недовольство отстранением от организации реконструкции Бородинского сражения и тем, что без его ведома одному из реконструкторов присвоили офицерское звание. При этом его речь «была настолько незапланированной и подрывной», что в какой-то момент ОМОН якобы получил приказ удалить историка с трибуны.

В итоге, по словам Радченко, Соколова на его призыв обступили реконструкторы из Украины и ОМОН отказался от задумки. Основную же массу оппонентов Соколова со сторонниками при этом якобы составляли московские реконструкторы.

Полную историю конфликта можно прочитать здесь.

Как сообщает Lenta.ru, Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные руки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.