Главные новости за 12 ноября 2019 года

Зеленский и Путин могут встретиться в Казахстане. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Казахстане. Об этом заявил бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.

У Путина «мутно» ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским в Казахстане. У президента РФ Владимира Путина ответили на предложение встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Казахстане. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков

В киевском метро запретили попрошайничать, ездить на роликах и играть музыку. Появились новые правила поведения в Киевском метрополитене. Их утвердил городской совет.

В центре Киева эпично подрались иностранцы. Ночью в центре Киева произошло ЧП. У Бессарабского рынка подрались иностранцы.

В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц. Начиная с ноября украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, то есть без учета льгот и субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Специалисты вычислили возраст реки Нил. Специалисты вычислили возраст реки Нил. Сделали это геологи из США и Италии.