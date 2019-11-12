В киевском метро запретили попрошайничать, ездить на роликах и играть музыку

Появились новые правила поведения в Киевском метрополитене. Как выяснили журналисты «Фразы», их утвердил городской совет.

Как передает пресс-служба Киевского совета, вводятся определенные запреты.

Так, в подземке теперь официально запрещено следующее: попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.

На станциях метро запрещено также проводить массовые акции и прочие мероприятия.

Также в правилах говорится, что «пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид». Теперь вход будет запрещено «частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье».

В метрополитене запрещается «передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах», а «спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах, как и садовый инвентарь, саженцы и рыболовные снасти».

Стоит отметить, что, согласно правилам, «для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем: такое животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена».

Как писала «Фраза», киевляне еще некоторое время смогут оплачивать проезд по-старинке.

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