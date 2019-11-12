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Специалисты вычислили возраст реки Нил

Специалисты вычислили возраст реки Нил

Специалисты вычислили возраст реки Нил. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это геологи из США и Италии.

Результаты своей работы они опубликовали в издании Nature Geoscience.

По их данным, в «нынешнем облике» Нил существует уже более тридцати миллионов лет.

Ранее ученые склонялись к более скромной цифре в шесть миллионов лет. Однако, как говорят геологи, река намного старше, чем можно было подумать ранее.

Они заявили: «Мы показали, что Нил фактически не менялся на протяжении последних тридцати миллионов лет».

Такую потрясающую стабильность они объясняют «особой структурой земной мантии под северо-восточной частью Африки, которая поддерживает дренажную систему, сохраняет акваторию и очертания Нила».

Напомним, что длина реки оценивается в 6852 километров. Нил берет свое начало на Восточно-Африканском плоскогорье и впадает в Средиземное море, образуя дельту площадью 24 тысяч квадратных километров. Площадь бассейна реки составляет 3349 тысяч квадратных километров.

Как писала «Фраза», ученые пугают человечество масштабным потопом.

Тэги: ученые, мир, река, Африка

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