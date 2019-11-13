У берегов Мексики активизировались пираты: бандиты взяли на абордаж итальянское судно

У берегов Мексики активизировались пираты. Как выяснили журналисты «Фразы», они атаковали итальянский корабль.

По данным СМИ, инцидент произошел в Мексиканском заливе.

Судно «Ремас» атаковали около восьми бандитов, которые быстро передвигались на моторных лодках.

Они взяли корабль на абордаж, ранив двух членов команды – одному прострелили колено, а другого оглушили прикладов по голове.

Примечательно, что на борту находились тридцать пять человек, в том числе и офицер торгового флота Мексики, однако члены команды не решились вступить в схватку с вооруженными пиратами.

После ограбления корабля и людей на борту, бандиты быстро скрылись.

Известно, что раненных доставили в порт Сьюдад-дель-Кармен.

Отмечается, что корабль принадлежит итальянской группе Micoperi, базирующейся в Равенне, и это уже не первый случай, когда судно компании подвергается нападению.

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