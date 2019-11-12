У Путина «мутно» ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским в Казахстане

У президента РФ Владимира Путина ответили на предложение встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Казахстане. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее такой план озвучил Нурсултан Назарбаев.

Как пишут российские СМИ, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков

Он сказал, что Владимир Путин «считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена».

По его словам, «в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата». Он подчеркнул, что «для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске».

Дмитрий Песков также заявил, что Владимир Путин «всегда был сторонником реанимации отношений Киева и Москвы и их возвращения в нормальное русло».

Комментируя возможную нормандскую встречу, он также поведал: «Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы».

Как писала «Фраза», президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Казахстане. Об этом заявил бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.