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В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц

В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц

Начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, то есть без учета льгот и субсидий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

В частности, как сообщается, это связано с новым механизмом начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года — отныне они предоставляются в денежной форме органами социальной защиты населения.

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом (банк или почта). В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью.

Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику услуг Ощадбанк (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

При этом в министерстве предупредили, что из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь текущего года. В этом случае чиновники рекомендуют обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, чтобы сумма льготы за октябрь будет доначисленная в ноябре.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года Кабинет Министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Новый порядок предусматривает, что получатели смогут самостоятельно выбирать банк, в котором хотят получать выплаты. Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

30 сентября Кабмин принял программу действий, в соответствии с которой планируется компенсировать затраты тем украинским семьям, которые платят за услуги ЖКХ более 15% своих совокупных доходов.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год заложено уменьшение расходов на субсидии до 47,6 млрд гривен (по сравнению с 55,1, заложенных в бюджет-2019).

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, коммунальные услуги, субсидия, Министерство социальной политики Украины, новости Украины

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