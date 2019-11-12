Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Горсовет в Ирпене объявил бойкот из-за давления прокуратуры

Горсовет в Ирпене объявил бойкот из-за давления прокуратуры

Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении в среду, 13 ноября, однодневного бойкота из-за политического давления со стороны прокурора Киево-Святошинского местной прокуратуры Юрия Дмитруня. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу горсовета в Ирпене, в горсовете заранее извиняются за неудобства, мэрия не будет работать с 13 ноября и возобновит свою работу в четверг, 14 ноября,

«В среду, 13 ноября, Ирпенский городской совет и исполнительный комитет объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Юрия Дмитруня. Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре мы откроем детский сад на Курортной и начнем строительство новой школы. Перед этим наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: новые дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров новых дорог. Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу — делать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам — только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий», — отметил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушина.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что на сегодня фактически парализована работа юротдела.

«В юротделе горсовета работает только несколько сотрудников. Все свое рабочее время мы вынуждены тратить на сотни судебных процессов и многочисленное количество однотипных исков прокуратуры, представительство в десятках уголовных производств против работников горсовета и коммунальных предприятий. При этом, производство по заявлениям совета закрываются на следующий день после их открытия без следственных действий. Мы вынуждены вносить заявления о преступлениях за решения судов, а против совета дела открываются с молниеносной скоростью. Разве это беспристрастная и объективная работа местной прокуратуры?», — сообщает Залужняк.

Также сообщается, что совет постоянно подвергается различного рода обыскам.

«С 2016 года, как я начал работать в совете, здесь постоянно проходят обыски. Изымается тендерная документация, проекты, бухгалтерия. Не дает реализовывать инфраструктурные объекты в Ирпене, изымаются личные вещи сотрудников (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки), до сих пор не возвращены. После голосования на сессии стали вызывать каждого депутата на допрос, по объяснений их голосований. Что это, как давление на местное самоуправление? Во время только обсуждение моей кандидатуры на должность и.о. городского председателя — секретаря совета мне начались звонки от следователей о вызове на допрос. А не успел я выйти из сессионного зала, после избрания, как мне сказали, что против меня уже открыто производство. Поэтому 13 ноября горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действий прокурора Дмитруня», — заверил и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов.

Постоянные проверки документов также срывают развитие школ, садиков и медицинских центров.

«Как можно развивать медицину и образование, если прокуратура постоянно делает выемки документов? Мы вынужденно открыли на год позже Ирпенский лицей инновационных технологий, потому что прокуратура изъяла всю техдокументацию по лицею. Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание „разорвать всех“. Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководство ГПУ», — добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.

Тэги:

Комментарии

Статьи

12.11.19 09:28

Министерство Бородянщины продолжает дело МинСтець

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.11.19 05:48

Украинское классико, после которого говорят не о футболе

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция вместо «модернизации»: почему люди остаются без тепла благодаря инженерам-«схемщикам»
11.11.19 19:19

Коррупция вместо «модернизации»: почему люди остаются без тепла благодаря инженерам-«схемщикам»

Автор: FromUA

Выбор редакции
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
«Терминатор»: тёмные судьбы без мужчин
«Терминатор»: тёмные судьбы без мужчин
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц

В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц
12.11.19 11:50
377
Последние новости
12.11.19 13:06

У Путина «мутно» ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским в Казахстане
12.11.19 12:46

В Одессе трамвай не разминулся со столбом
12.11.19 12:43

Дерзкое ограбление в Днепре: налетчики «взяли штурмом» АЗС
12.11.19 11:50

В Минсоцполитики предупредили об ошибках с начислением субсидий за последний месяц
12.11.19 11:29

Известного американского баскетболиста дисквалифицировали из-за «мармеладного» припадка
12.11.19 10:49

Горсовет в Ирпене объявил бойкот из-за давления прокуратуры
12.11.19 10:35

В Харькове молодой капрал посреди ночи поднял на уши всю полицию
Фото и Видео
В Одессе трамвай не разминулся со столбом
В Одессе трамвай не разминулся со столбом
В Одессе трамвай не разминулся со столбом
В Одессе трамвай не разминулся со столбом
Известного американского баскетболиста дисквалифицировали из-за «мармеладного» припадка
Известного американского баскетболиста дисквалифицировали из-за «мармеладного» припадка
В центре Киева эпично подрались иностранцы
В центре Киева эпично подрались иностранцы
Журналисты нашли у «Слуги народа», который намекал, что надо меньше «пи***ть», 24 квартиры и 17 авто
Журналисты нашли у «Слуги народа», который намекал, что надо меньше «пи***ть», 24 квартиры и 17 авто
В Киеве заживо угорел мужчина
В Киеве заживо угорел мужчина
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова»
Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова»
Зеленский пообещал провести референдум по земле
Зеленский пообещал провести референдум по земле
Утренний дождь подтопил Киев
Утренний дождь подтопил Киев
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.