В Харькове молодой капрал посреди ночи поднял на уши всю полицию

В Харькове в ночь на вторник полицейский открыл стрельбу на станции метро «Научная». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, 12 ноября в районе 4 утра в дежурную часть поступила информация о стрельбе в метрополитене. Прибывшие на место руководители областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекции по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи , вместе со спецподразделением патрульной полиции «ТОР» разоружили и задержали 22-летнего капрала полиции.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция не работала и была пустой.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности.

Как сообщала «Фраза», 30 сентября 2018 года в Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы.