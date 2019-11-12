На Ровенщине сторонники ПЦУ срезали замки на дверях храма УПЦ и пытались захватить его

В Ровенской области в селе Маща сторонники Православной Церкви Украины во главе с двумя священнослужителями срезали замки на дверях храма Украинской Православной Церкви в честь святого апостола Иоанна Богослова. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, после того, как они удерживали церковь в течение нескольких часов, их удалось уговорить решать конфликт в судебном порядке.

Верующие УПЦ вызвали полицию, которая прибыла на территорию церковного двора, чтобы помочь ситуации, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Когда мы зашли, то уже замки на церкви были срезаны и внутри находились люди. Руководили захватом два священника ПЦУ, несколько местных молодых активистов и представители какой-то военной группировки, так они представились», — рассказал протоиерей Даниил Ильницкий, настоятель церкви в селе Маща.

Верующие УПЦ вызвали своего правозащитника и представителей Полесско-Сарненской епархии УПЦ для переговоров.

«Когда я приехал в церковь, меня не захотели пустить внутрь, представители полиции отказывались представляться и полностью поддерживали активистов ПЦУ. Диалога добился только после того, как включил камеру и стал все снимать. Местные жители рассказали, что до моего визита правоохранители полностью поддерживали рейдеров», — сообщил руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской и Полесской епархии протоиерей Виктор Земляной.

Священнослужитель был вынужден объяснять правоохранителям, что религиозная община УПЦ является законным владельцем храма, поскольку все ее документы и право собственности не были отменены судом, к тому же, конфессиональный спор по храму в Мащи уже в ближайшее время будет рассматривать Верховный суд Украины.

«Приведенные доводы подействовали и на представителей полиции, и на наших оппонентов. Благодаря этому удалось достичь определенных договоренностей, обе общины закрыли церковь на замки, каждая повесила свой, до окончательного решения дела в судебном порядке», — добавил протоиерей Виктор Земляной.

Как позже рассказали очевидцы событий, в захвате приняли участие около 20 неместных мужчин, которые представились активистами Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Однако, когда верующие УПЦ позвонили руководителю этой группировки, тот опроверг участие в захвате храма.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали.