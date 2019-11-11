Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 11 ноября 2019 года

Главные новости за 11 ноября 2019 года

Зеленский пообещал провести референдум по земле. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по вопросу продажи земли. Для этого глава государства записал специальное видео. Защищая продажу украинской земли, Владимир Зеленский сказал: «Украинцы на самом деле не являются полноценными владельцами своей земли, поскольку государство не предоставило им такой возможности».

Возмущенные аграрии перекрыли дороги в половине областей Украины. Сегодня с утра аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли. Об этом сообщают организаторы акции из Всеукраинского аграрного совета. В частности, как сообщается, к акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах — Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях.

В Украине могут отменить военный призыв. В Украине могут отменить военный призыв. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Чиновник сказал в эфире следующее: «Позиция государства и моя персональная цель это отменить призыв».

Зеленский жестко «наказал» Геруса после драки с Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить своего представителя в правительстве Андрея Геруса. Это произошло буквально через несколько дней после драки народного депутата от «Слуги народа» с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Соответствующий указ появился на сайте главы государства. Известно, что вместо Андрея Геруса на это должность назначили Алексея Перевезенцева.

В лесу под Житомиром совершенно случайно застрелили юриста в деле об убийстве Вороненкова. В Житомирской области во время охоты был убит адвокат Святослав Пархоменко, известный тем, что он защищал одного из подозреваемых в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, егерь Слободецкой районной общественной организации «Радомышльские охотники» сообщил в полицию об обнаружении на территории частных угодий в лесном массиве Радомышльского района браконьеров. В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще один житель Киевской области 52 лет госпитализирован с тяжелым ранением.

Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова». Руководитель ОО «Радомышльские охотники», адвокат Святослав Пархоменко, которого убили во время конфликта на охоте, стрелял первым, причем из незарегистрированного пистолета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, предварительно установлено, что трое егерей осуществляли профилактический обход охотничьих угодий, которые обслуживает их организация, когда неподалеку от с. Царевка заметили группу мужчин, уличенных в браконьерстве.

Столичные чиновники заработали «миллионы гривен» на развитии спорта для молодежи, — СБУ. Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой чиновники из Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации зарабатывали на закупках спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным оперативников, в рамках схемы инвентарь сомнительного качества через подконтрольную чиновникам фирму закупался по искусственно завышенным ценам. Для воплощения коррупционной схемы дельцы подделали тендерную документацию и отчеты о поставках на баланс приобретенных товаров.

В Киеве вновь горел известный рынок. На Троещине в Киеве горел рынок «Юность». ЧП произошло ночью. Тут загорелся один из МАФов. Огонь вспыхнул на его крыше. Местные торговцы не исключают, что это была очередная попытка поджога. Площадь пожара составила шестьдесят квадратных метров.

Утренний дождь подтопил Киев. Дождь, обрушившийся на Киев в ночь на понедельник, 11 ноября, и продолжавшийся все утро, частично подтопил город. Жители столицы делятся видео. Как всегда ливневые стоки не справились с водой, что привело к подтоплениям на отдельных улицах. В частности, о подъеме уровня воды говорили обитатели Борщаговки, Нивок и окраин в районе ВДНХ.

На этой неделе погода должна порадовать украинцев. На этой рабочей неделе, 11-15 ноября, погода в Украине должна порадовать. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Несмотря на то, что с утра понедельника кое-где, в том числе и в Киеве, идут дожди, уже в ближайшие часы должно распогодиться. Сухая, хоть и облачная погода должна сохраниться по всей стране до конца недели.

Протесты в Боливии: президент Эво Моралес ушел в отставку и боится ареста. Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Произошло это на фоне протестов, которые начались в стране конце октября. Тогда Эво Моралес одержал победу на президентских выборах, но Организация американских государств заявила о нарушениях при подсчете голосов избирателей. Также Эво Моралес уже объявил внеочередные выборы.

Составлен список самых пьющих стран мира. Организация экономического развития и сотрудничества составила список самых пьющих стран мира. Рейтинг возглавила Литва. В докладе сказано, что литовцы в среднем выпивают 12,3 литра чистого алкоголя в год. Далее в списке самых пьющих стран идут Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). В десятку попала и Россия (11,1).

Американские врачи утверждают, что создали действенное лекарство против рака. Американские ученые разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Соединение JHU083 также изменяет микроокружение злокачественных новообразований, делая их более уязвимыми для иммунной системы. Активная форма препарата, которая имитирует действие антагониста глутамина DON, накапливается в тканях опухоли. Известно, что глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований. JHU083 протестировали на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Считалось, что соединение может повлиять на микроокружение опухоли, состоящее из клеток, кровеносных сосудов и являющееся враждебным по отношению к иммунным клеткам из-за высокой кислотности, недостатка кислорода и питательных веществ.

Тэги: Киев, убийство, пожар, общество, рейтинг, алкоголь, протест, мир, экономика, политика, рак, Житомир, призыв, непогода, референдум, прогноз погоды, рынок земли, сельское хозяйство, Боливия, Денис Вороненков, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Герус

Комментарии

Статьи

11.11.19 09:09

Укроборон... промгаплык

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.11.19 05:48

Украинское классико, после которого говорят не о футболе

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция вместо «модернизации»: почему люди остаются без тепла благодаря инженерам-«схемщикам»
11.11.19 19:19

Коррупция вместо «модернизации»: почему люди остаются без тепла благодаря инженерам-«схемщикам»

Автор: FromUA

Выбор редакции
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
Украинское классико, после которого говорят не о футболе
«Терминатор»: тёмные судьбы без мужчин
«Терминатор»: тёмные судьбы без мужчин
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 11 ноября 2019 года

Главные новости за 11 ноября 2019 года
11.11.19 19:03
239
Последние новости
11.11.19 19:14

Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
11.11.19 19:03

Главные новости за 11 ноября 2019 года
11.11.19 17:31

Митрополит Антоний – о том, почему не нужно бояться быть несовершенными
11.11.19 16:47

В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали
11.11.19 16:45

В Запорожской области машина протаранила дом – есть жертвы
11.11.19 16:24

Суд принял решение о возобновлении ликвидации УПЦ КП
11.11.19 16:23

Столичные чиновники заработали «миллионы гривен» на развитии спорта для молодежи, – СБУ
Фото и Видео
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)
Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова»
Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова»
Зеленский пообещал провести референдум по земле
Зеленский пообещал провести референдум по земле
Утренний дождь подтопил Киев
Утренний дождь подтопил Киев
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн
Возмущенные аграрии перекрыли дороги в половине областей Украины
Возмущенные аграрии перекрыли дороги в половине областей Украины
В Украине могут отменить военный призыв
В Украине могут отменить военный призыв
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Иова
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Иова
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.