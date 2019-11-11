Главные новости за 11 ноября 2019 года

Зеленский пообещал провести референдум по земле. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по вопросу продажи земли. Для этого глава государства записал специальное видео. Защищая продажу украинской земли, Владимир Зеленский сказал: «Украинцы на самом деле не являются полноценными владельцами своей земли, поскольку государство не предоставило им такой возможности».

Возмущенные аграрии перекрыли дороги в половине областей Украины. Сегодня с утра аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли. Об этом сообщают организаторы акции из Всеукраинского аграрного совета. В частности, как сообщается, к акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах — Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской областях.

В Украине могут отменить военный призыв. В Украине могут отменить военный призыв. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Чиновник сказал в эфире следующее: «Позиция государства и моя персональная цель это отменить призыв».

Зеленский жестко «наказал» Геруса после драки с Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить своего представителя в правительстве Андрея Геруса. Это произошло буквально через несколько дней после драки народного депутата от «Слуги народа» с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Соответствующий указ появился на сайте главы государства. Известно, что вместо Андрея Геруса на это должность назначили Алексея Перевезенцева.

В лесу под Житомиром совершенно случайно застрелили юриста в деле об убийстве Вороненкова. В Житомирской области во время охоты был убит адвокат Святослав Пархоменко, известный тем, что он защищал одного из подозреваемых в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, егерь Слободецкой районной общественной организации «Радомышльские охотники» сообщил в полицию об обнаружении на территории частных угодий в лесном массиве Радомышльского района браконьеров. В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще один житель Киевской области 52 лет госпитализирован с тяжелым ранением.

Стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова». Руководитель ОО «Радомышльские охотники», адвокат Святослав Пархоменко, которого убили во время конфликта на охоте, стрелял первым, причем из незарегистрированного пистолета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, предварительно установлено, что трое егерей осуществляли профилактический обход охотничьих угодий, которые обслуживает их организация, когда неподалеку от с. Царевка заметили группу мужчин, уличенных в браконьерстве.

Столичные чиновники заработали «миллионы гривен» на развитии спорта для молодежи, — СБУ. Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой чиновники из Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации зарабатывали на закупках спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным оперативников, в рамках схемы инвентарь сомнительного качества через подконтрольную чиновникам фирму закупался по искусственно завышенным ценам. Для воплощения коррупционной схемы дельцы подделали тендерную документацию и отчеты о поставках на баланс приобретенных товаров.

В Киеве вновь горел известный рынок. На Троещине в Киеве горел рынок «Юность». ЧП произошло ночью. Тут загорелся один из МАФов. Огонь вспыхнул на его крыше. Местные торговцы не исключают, что это была очередная попытка поджога. Площадь пожара составила шестьдесят квадратных метров.

Утренний дождь подтопил Киев. Дождь, обрушившийся на Киев в ночь на понедельник, 11 ноября, и продолжавшийся все утро, частично подтопил город. Жители столицы делятся видео. Как всегда ливневые стоки не справились с водой, что привело к подтоплениям на отдельных улицах. В частности, о подъеме уровня воды говорили обитатели Борщаговки, Нивок и окраин в районе ВДНХ.

На этой неделе погода должна порадовать украинцев. На этой рабочей неделе, 11-15 ноября, погода в Украине должна порадовать. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Несмотря на то, что с утра понедельника кое-где, в том числе и в Киеве, идут дожди, уже в ближайшие часы должно распогодиться. Сухая, хоть и облачная погода должна сохраниться по всей стране до конца недели.

Протесты в Боливии: президент Эво Моралес ушел в отставку и боится ареста. Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Произошло это на фоне протестов, которые начались в стране конце октября. Тогда Эво Моралес одержал победу на президентских выборах, но Организация американских государств заявила о нарушениях при подсчете голосов избирателей. Также Эво Моралес уже объявил внеочередные выборы.

Составлен список самых пьющих стран мира. Организация экономического развития и сотрудничества составила список самых пьющих стран мира. Рейтинг возглавила Литва. В докладе сказано, что литовцы в среднем выпивают 12,3 литра чистого алкоголя в год. Далее в списке самых пьющих стран идут Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). В десятку попала и Россия (11,1).

Американские врачи утверждают, что создали действенное лекарство против рака. Американские ученые разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Соединение JHU083 также изменяет микроокружение злокачественных новообразований, делая их более уязвимыми для иммунной системы. Активная форма препарата, которая имитирует действие антагониста глутамина DON, накапливается в тканях опухоли. Известно, что глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований. JHU083 протестировали на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Считалось, что соединение может повлиять на микроокружение опухоли, состоящее из клеток, кровеносных сосудов и являющееся враждебным по отношению к иммунным клеткам из-за высокой кислотности, недостатка кислорода и питательных веществ.