В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали

В Русской Православной Церкви увидели, что поддержка Православной Церкви Украины провоцирует раскол внутри Поместных Православных Церквей, которые признали эту религиозную структуру. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Известно, что „для доброго гостя и хозяин поживится“, а иному „поклон да и вон“. Вот так и вышло у митрополитов ПЦУ Александра Драбинко и Симеона Шостацкого, которые решили отпраздновать признание Элладской Церковью, совершив большое паломничество в Грецию.

Иерархи хотели послужить с греческим духовенством на острове Эгина в день памяти святителя Нектария Эгинского. Однако, как пишут СМИ, митрополит Идрский, Спетский и Эгинский Ефрем счел за благо отказаться от такого предложения. А игумения Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Нектария, заявила, что „людям в рясах, притворяющихся священниками“, не то что служить, но и войти в монастырь она не позволит», — отметил спикер РПЦ.

Владимир Легойда обратил внимание на то, что «ситуация повторилась и в Патрах, где Драбинко и Шостацкого не допустили к сослужению, в результате чего делегации пришлось полностью менять маршрут паломничества.

По информации греческих СМИ, на сайте Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ изначально анонсировалось не только паломничество, но и совместная литургия на Эгине, но потом про сослужение убрали».

Владимир Легойда рассказал, что эта ситуация свидетельствует о раздоре в Церквях, которые признали ПЦУ.

«Остается надеяться, что такой холодный душ остудит головы сторонников признания ПЦУ в других Поместных Церквах, которым следует понять, что поддержка украинского церковного раскола неизбежно спровоцирует раскол и внутри их собственных Церквей», — отметил он.

Фото: Ουκρανικό

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ заявили о том, что Патриарх Кирилл не будет поминать Александрийского Патриарха, признавшего ПЦУ.