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Суд принял решение о возобновлении ликвидации УПЦ КП

Суд принял решение о возобновлении ликвидации УПЦ КП

Апелляционный суд удовлетворил требования Православной Церкви Украины и Министерства культуры о ликвидации Киевского Патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня Шестой апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского Православной Церкви Украины Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Об этом сообщает информационное агентство UNN.

Как ранее сообщалось в СМИ, сегодня сторонники Филарета и УПЦ Киевского патриархата проводили крестный ход в знак протеста против ликвидации их Церкви.

У стен суда верующие устроили стычку с правоохранителями из-за того, что их не пустили на заседание. Против них Нацгвардия применила газ.

***Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с митрополитом ПЦУ Иоанном (Яременко)

4 сентября Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Ранее «Фраза» сообщала, что пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, УПЦКП

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