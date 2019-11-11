Столичные чиновники заработали «миллионы гривен» на развитии спорта для молодежи, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой чиновники из Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации зарабатывали на закупках спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей официальной странице в Facebook.

По данным оперативников, в рамках схемы инвентарь сомнительного качества через подконтрольную чиновникам фирму закупался по искусственно завышенным ценам. Для воплощения коррупционной схемы дельцы подделали тендерную документацию и отчеты о поставках на баланс приобретенных товаров.

Таким образом, чиновники КГГА присвоили часть из 12 млн грн, выделенных государством на развитие и популяризацию спорта среди молодежи. О какой именно сумме идет речь при этом не указывается, однако в начале сообщения упоминаются «миллионы гривен».