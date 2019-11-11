В главке одесской полиции упавший потолок раздробил ноги сотруднику уголовного розыска

В центре Одессы, в здании Главного управления областной полиции обрушился потолок. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате этого пострадали двое сотрудников полиции.

Как сообщает «Пушкинская» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области, часть потолка упала между 2 и 3 этажами, над центральной лестницей, где в этот момент находились два человека. Они госпитализированы.

Как сообщает «Думская», оба пострадавших работают в уголовном розыске. Один из них получил сотрясение мозга и закрытый перелом обеих ног.

В одесской полиции заверили, что главк работает в обычном режиме.

Отметим, что капитальный ремонт в здании полиции на Еврейской улице не проводился уже 15 лет.

Как сообщала «Фраза», 24 апреля 2011 года обрушилось около 100 квадратных метров потолка в одесском супермаркете.

21 декабря 2017 года часть потолка упала в сессионном зале Киевсовета прямо во время заседания.

7 ноября 2019 года в знаменитом лондонском театре Пикадилли на головы зрителей обвалился потолок прямо во время спектакля.