Новым агентом 007 может стать звезда «Игры престолов»

В будущем агента 007 может сыграть женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», свое желание примерить на себя эту роль высказала звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк.

Об этом она сказала изданию Independent.

Ее спросили, хочет ли она сыграть известного британского шпиона.

33-летняя актриса сказала: «Да, конечно! Еще бы! Джеймс Бонд это одна из франшиз, которые всегда будут крутыми».

Она также заявила: «Даже если ты будешь самым безвкусным Бондом в мире, это все равно будет круто».

Как писала «Фраза», чернокожая британская актриса Лашана Линч сыграет агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.