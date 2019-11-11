Пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда

В Киеве в помещении Шестого апелляционного суда во время судебного заседания по делу УПЦ КП произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда. Как выяснили журналисты «Фразы», пять человек доставлены в полицию.

Об этом сообщают «УНН» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции», где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

«Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента», — отмечается в сообщении.

Шестой апелляционный суд рассматривал апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Ранее «Фраза» сообщала, что сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента.