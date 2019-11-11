В Запорожской области машина протаранила дом – есть жертвы

В Запорожской области в поселке Камышеватка произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль ВАЗ-2106 протаранил частный жилой дом.

Областная полиция сообщает, что водитель машины не справился с управлением, после чего транспортное средство снесло забор и проломило стену дома.

В авто находился также пассажир – он и водитель погибли на месте аварии. Спасателям пришлось буквально вырезать их тела из покореженной машины.

Как писала «Фраза», в Запорожье известной активистке средь бела дня всадили нож в грудь.

Ранее в Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП.