В Запорожской области машина протаранила дом – есть жертвы

В Запорожской области в поселке Камышеватка произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль ВАЗ-2106 протаранил частный жилой дом.
Областная полиция сообщает, что водитель машины не справился с управлением, после чего транспортное средство снесло забор и проломило стену дома.
В авто находился также пассажир – он и водитель погибли на месте аварии. Спасателям пришлось буквально вырезать их тела из покореженной машины.
Как писала «Фраза», в Запорожье известной активистке средь бела дня всадили нож в грудь.
Ранее в Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП.