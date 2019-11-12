В России начал извергаться вулкан-гигант

Самый крупный вулкан Евразии Ключевской начал извергаться на Камчатке в России. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Отмечается, что в ночь на понедельник, 11 ноября, впервые с 2016 года в кратере вулкана «появились выбросы раскаленного материала, началось вершинное извержение».

Стоит отметить, что это стратовулкан с вершинным кратером диаметром около семисот метров, а на его склонах на высотах находятся около восьмидесяти побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

Всего высота вулкана составляет 4750 метров, а его возраст оценивается семь тысяч лет.

Как писала «Фраза», в Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима.