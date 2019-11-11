Смертельная статистика: стали известны новые цифры по ДТП в Украине

В Департаменте патрульной полиции Украины озвучили страшную статистику по ДТП в этом году. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это первый заместитель начальника Алексей Билошицкий.

По его данным, за десять месяцев 2019 года в авариях по всей Украине погибли 2716 человек.

Всего за это время произошло 129 815 ДТП, из них 21 033 аварий были с пострадавшими. Всего травмы получили 26 739 людей.

Были названы и основные причины аварий. Самая распространенная – превышение скорости, из-за этого в Украине случается 34% ДТП.

Также среди причин аварий – нарушение правил маневрирования (22%), нарушение правил проезда перекрестков (8,5%), несоблюдение безопасной дистанции (7,5%), нарушение проезда на пешеходном переходе (6%) и управление в состоянии опьянения (5%).

Как писала «Фраза», из-за аварии двух иномарок в Киеве погибла случайная девушка-пешеход.

Ранее в загадочном ДТП под Киевом погибли четыре человека, в том числе дети.