В Индии зафиксирована массовая гибель детей от неизвестной болезни

В индийском штате Одиша произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут от неизвестной болезни гибнут дети.

Как пишут местные СМИ, умершим малышам было всего от полугода до четырех лет. Погибли как минимум шесть детей.

Отмечается, что в больницах при этом находятся еще семь деток.

Все малыши переживали одинаковые симптомы: у них была высокая температура, кашель, тошнота и рвота.

Местные власти говорят, что вспышка таинственной смертельной болезни была зафиксирована в деревне Таманпалли.

Как писала «Фраза», в Индии женщина в 75 лет впервые родила ребенка.

Ранее в Индии мужчина умер из-за глупого спора с яйцами.