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Американские врачи утверждают, что создали действенное лекарство против рака

Американские врачи утверждают, что создали действенное лекарство против рака

Американские ученые разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Как выяснили журналисты «Фразы», соединение JHU083 также изменяет микроокружение злокачественных новообразований, делая их более уязвимыми для иммунной системы.

Как сообщает Lenta.ru, активная форма препарата, которая имитирует действие антагониста глутамина DON, накапливается в тканях опухоли. Известно, что глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований. JHU083 протестировали на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Считалось, что соединение может повлиять на микроокружение опухоли, состоящее из клеток, кровеносных сосудов и являющееся враждебным по отношению к иммунным клеткам из-за высокой кислотности, недостатка кислорода и питательных веществ.

JHU083 приводил к уменьшению роста опухолей, а также улучшению выживаемости. У некоторых мышей наблюдалась длительная ремиссия, вызванная активацией иммунного ответа. Когда животным повторно вводились опухолевые клетки, возникало отторжение, свидетельствующее о формировании мощной иммунной памяти.

Как сообщала «Фраза», летом 2010 года сотрудники лондонской больницы Royal Marsden (Великобритания) использовали генетически модифицированный вирус герпеса для лечения пациентов, имеющих раковые опухоли на голове и шее. Результаты экспериментального лечения показали, что в сочетании с традиционными видами терапии вирус герпеса справляется с раковыми новообразованиями гораздо эффективнее.

Спустя несколько месяцев, американские исследователи заявили о разработке методики уничтожения раковых опухолей при помощи доставки в них капель перфторуглерода размером 300-500 нм. Под воздействием ультразвука капли взрываются, а содержащееся в них лекарство действует на опухолевые клетки и убивает их.

В декабре 2010 года корейским генетикам удалось выделить ген AK2 из специальной мембраны митохондрий, которые снабжают энергией все живые клетки в организме. Ученые провели исследования онкологических больных и выяснили, что ген AK2 у них либо отсутствует, либо не функционирует, что способствовало размножению раковых клеток. Но если исследователям удастся возобновить функциональность гена, то лечение опухолей будет походить успешней.

Весной 2016 года математики и врачи из Боннского университета в Германии разработали вычислительную модель, позволяющую подобрать эффективную для лечения рака терапию. Кроме того, их метод позволяет понять, почему с некоторыми опухолями сложно бороться.

Индонезийская клиника Грия Балур, расположенная в Джакарте, предлагает клиентам излечение рака с помощью табачного дыма. В качестве лечебной процедуры в Грия Балур используется вдыхание дыма «божественных сигарет» (divine cigarettes), изготовленных, по словам сотрудников клиники, с применением нанотехнологий. Этот дым «очищает» организм от ртути и «свободных радикалов», которые в клинике считают основными причинами большинства болезней.

Ученый Сальвадор Азнар Бенита и его коллеги из университета Барселоны выяснили, что раковые клетки во время путешествия от породившей их опухоли к новым местам питаются жировыми клетками. Эксперименты на мышах показали, что если блокировать вещество, которое позволяет раковым клетками питаться жирами, можно полностью остановить метастазы.

Кроме того, ученые установили, что нелинейные ультразвуковые волны могут разрушать раковые опухоли. Ультразвуковое излучение большой мощности, сфокусированное в нужной точке, нагревает опухоль и убивает раковые клетки.

В начале 2017 года старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольга Броварец заявила, что вплотную приблизилась к решению проблемы лечения человека от онкологических заболеваний. Открытие, сделанное Ольгой, дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят клеточные мутации.

В ноябре 2017 года исследователи из Американского онкологического общества (ACS) пришли к выводу, что причиной половины случаев заболевания раком является нездоровый образ жизни.

1 декабря исследователи из США нашли особый белок, способный предотвратить развитие рака. Обнаруженный белок не даёт одному из типов вируса герпеса воспроизводиться.

В феврале 2018 года стало известно, что американские ученые смогли вылечить неизлечимый рак.

В мае 2018 года ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что низкие дозы триоксида мышьяка могут помочь в лечении одной из разновидностей рака крови. Это ядовитое вещество также можно использовать для лечения иных злокачественных заболеваний.

Осенью того же года британские ученые обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы.

В июле 2019 года специалисты из университета Уханя в Китае установили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли. Все дело в наночастицах, содержащихся в чернилах моллюска.

Злокачественная опухоль — это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают ее крайне опасной для жизни организма. Злокачественная опухоль состоит из злокачественных клеток.

Разработка лекарств и методов лечения злокачественных опухолей является важной и до сих пор не до конца решенной научной задачей.

Тэги: США, здоровье, мир, лечение, лекарство, онкология

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