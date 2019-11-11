В лесу под Житомиром совершенно случайно застрелили юриста в деле об убийстве Вороненкова

В Житомирской области во время охоты был убит адвокат Святослав Пархоменко, известный тем, что он защищал одного из подозреваемых в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В частности, как сообщается, в районе полудня 10 ноября егерь Слободецкой районной общественной организации «Радомышльские охотники» сообщил в полицию об обнаружении на территории частных угодий в лесном массиве Радомышльского района браконьеров. В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще один житель Киевской области 52 лет госпитализирован с тяжелым ранением.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Возбуждено уголовное дело по статьях о покушении на преступление, убийстве и незаконном обращении с оружием.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Влад Дробош, погибшим оказался его коллега Святослав Пархоменко, который до этого времени защищал Александра Лося, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Кроме того, информацию о том, что Святослав Пархоменко является руководителем и одним из основателей ОО «Радомышльские охотники», подтверждает YouControl.

Как сообщала «Фраза», 25 октября 2019 года во время перестрелки в Харькове был убит один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох. Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Позже стало известно, что убийца Вороненкова умер в больнице на операционном столе.

14 сентября российские СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве по заказу российских спецслужб организовал бывший муж Марии Максаковой и «вор в законе» Владимир Тюрин. Об этом якобы говорилось в поступившем в Москву ответе ГПУ на запрос по этому делу.

В ГПУ эту информацию изначально опровергли.

Через несколько дней стало известно, что следствие считает, что организацией убийства занимался бывший гражданский муж Максаковой — вор в законе Владимир Тюрин, известный как «Тюрик».

Он входил в ближайшее окружение одного из самых могущественных криминальных авторитетов Деда Хасана, а «коронован» был по рекомендации самого Япончика — также легендарной личности в этих кругах. После убийства этих влиятельных «законников», а также ареста Шакро Молодого (Захарии Калашова) в августе 2016 года в криминальном мире России начался кровопролитный передел сфер влияния.

По данным журналистов, для того, чтобы замести следы и предоставить всё в свете мести украинских националистов бывшему депутату КПРФ, для задания специально подбирали участников праворадикального движения. Собеседники издания также сообщили, что на всю операцию Тюрин выделил почти миллион долларов.

9 октября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова.