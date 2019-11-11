Зеленский жестко «наказал» Геруса после драки с Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить своего представителя в правительстве Андрея Геруса. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло буквально через несколько дней после драки народного депутата от «Слуги народа» с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Известно, что вместо Андрея Геруса на это должность назначили Алексея Перевезенцева.

Напомним, что Андрей Герус является главой парламентского комитета по энергетике.

Как писала «Фраза», появилось полное видео эпичной драки Геруса и Ляшко в аэропорту.

Ранее соцсети высмеяли драку Геруса и Ляшко.

Отмечалось, что Герус пошел по пути Яременко: СМИ показали скандальную переписку в Раде в интересах России.