Названы продукты, помогающие похудеть

Эксперты портала Food News составили список продуктов, которые помогут похудеть. Как выяснили журналисты «Фразы», они опросили диетологов, которые дали свои советы.

Отмечается, что для похудения необходимо ускорить метаболизм в организме человека.

Буквально все врачи назвали лучшим продуктом для этого – вареное вкрутую яйцо.

Кроме этого, полезно пить зеленый чай, который «увеличивает расход энергии на пять процентов».

В список полезных продуктов также включили имбирь, чечевицу, перец чили, льняные семечки, кофе, бразильские орехи, брокколи и темно-зеленые листовые овощи.

Как писала «Фраза», украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки.

Ранее врачи рассказали, как правильно пить чай.