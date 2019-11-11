На этой неделе погода должна порадовать украинцев

На этой рабочей неделе, 11-15 ноября, погода в Украине должна порадовать. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Несмотря на то, что с утра понедельника кое-где, в том числе и в Киеве, идут дожди, уже в ближайшие часы должно распогодиться.

Сухая, хоть и облачная погода должна сохраниться по всей стране до конца недели.

Днем ожидается до 8-15 тепла, а ночью будет плюс 3-13.

Традиционно более теплая погода будет на юго-востоке Украины и в Крыму.

Как писала «Фраза», синоптики поведали украинцам о сюрпризах погоды на этой неделе.