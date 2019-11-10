Главные новости за 9-10 ноября 2019 года

Новый глава «Слуги народа» захотел сделать партию «секси для кандидатов» и отправить их в Египет. Первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко возглавил одноименную партию до 2023 года. Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье, 10 ноября, после того как предыдущий руководитель — Дмитрий Разумков — сложил с себя полномочия. В своей вступительной речи Корниенко заявил, что «партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать».

Началось разведение сил в районе Петровского и Богдановки. Россия уже отреагировала. Сегодня, 9 ноября, началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. В 12:01 украинская сторона выпустила белую сигнальную ракету, с другой стороны ракета также была выпущена. В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке № 3.

Главарь донецких боевиков до сих пор возглавляет партию в Украине. В Украине до сих пор легально зарегистрирована партия «МММ», которую возглавляет главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин. Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура. «Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия „МММ“, которую возглавляет Денис Пушилин?», — рассказал парламентарий, подчеркнув абсурдность ситуации. «Когда я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что „они ничего не нарушают“», — добавил он.

На Киевщине жена оценила голову любовницы своего мужа в $10 тыс. Теперь ей грозит высшая мера. Жительница Киевской области заплатила $10 тыс. долларов за убийство любовницы своего мужа. Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, как сообщается, с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти $4 тыс. Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более $6 тыс.

Полицейский в Харькове избил и ограбил прохожего. В Харькове полицейского задержали за избиение и ограбление мужчины. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. В частности, как сообщается, ночью 9 ноября на ул. Академика Барабашова сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летний пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Синоптики поведали украинцам о сюрпризах погоды на следующей неделе. Украинцам рассказали о погоде на следующую неделю. По данным синоптиков, небесная канцелярия должна порадовать жителей нашей страны. По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе по Украине сохранится преимущественно сухая, хоть и облачная погода. Дожди ожидаются на западной Украине.

В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта. В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает Министерство гражданской авиации Египта. У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.

Илон Маск помечтал о колонизации Марса. Создатель компании SpaceX Илон Маск помечтал о колонизации Марса. В частности, Илон Маск отметил, что для этой миссии необходима тысяча его кораблей Starship. Они должны помочь построить на красной планете первое автономное поселение. Также, по его словам, на Марс придется отправить три миллиона тонн оборудования, техники и прочих ресурсов. На это, по его расчетам, уйдет двадцать лет.

Ученые рассказали о страшном вреде обычной домашней пыли. Оказалось, что обычная домашняя пыль — намного опаснее, чем можно было предположить. К таким выводам пришли ученые из российских Института теоретической и экспериментальной биофизики и Института фундаментальных проблем биологии, а также финского университета Аалто. В их отчете говорится, что микробы, которые обитают в домашней пыли, выделяют опасное токсичное вещество фузарицидин.

Расставшись со своей девушкой, австралиец тут же сорвал большой куш на скачках. Необычный случай произошел в австралийском Мельбурне. Местному жителю по имени Кенни небывало повезло. После того, как его бросила девушка, парень тут же выиграл на скачках.