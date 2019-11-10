На Киевщине жена оценила голову любовницы своего мужа в $10 тыс. Теперь ей грозит высшая мера

Жительница Киевской области заплатила $10 тыс. долларов за убийство любовницы своего мужа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти $4 тыс. Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более $6 тыс.

Следователи открыли уголовное производство по статье о подготовке заказного убийства, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщала «Фраза», летом 2007 года работникам правоохранительных органов удалось предотвратить заказное убийство беременной любовницы. За совершение данного преступления отец ее сожителя заплатил «киллерам» $3 тыс.