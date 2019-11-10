Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Киевщине жена оценила голову любовницы своего мужа в $10 тыс. Теперь ей грозит высшая мера

На Киевщине жена оценила голову любовницы своего мужа в $10 тыс. Теперь ей грозит высшая мера

Жительница Киевской области заплатила $10 тыс. долларов за убийство любовницы своего мужа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти $4 тыс. Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более $6 тыс.

Следователи открыли уголовное производство по статье о подготовке заказного убийства, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщала «Фраза», летом 2007 года работникам правоохранительных органов удалось предотвратить заказное убийство беременной любовницы. За совершение данного преступления отец ее сожителя заплатил «киллерам» $3 тыс.

Тэги: убийство, криминал, Киевская область, Национальная полиция Украины, заказ, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.11.19 10:24

Современная Украина и Гетманщина: поиск параллелей. Часть 4

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
09.11.19 08:25

«Терминатор»: тёмные судьбы без мужчин

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Пожар в Днепре на заводе «Потоки»: Почему депутат Вячеслав Мишалов был важнее спасателей
08.11.19 15:42

Пожар в Днепре на заводе «Потоки»: Почему депутат Вячеслав Мишалов был важнее спасателей

Автор: «Время»

Выбор редакции
«Копенгаген» – «Динамо»: ничья с позиции силы
«Копенгаген» – «Динамо»: ничья с позиции силы
«Копенгаген» – «Динамо»: ничья с позиции силы
«Копенгаген» – «Динамо»: ничья с позиции силы
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9-10 ноября 2019 года

Главные новости за 9-10 ноября 2019 года
10.11.19 18:59
192
Последние новости
10.11.19 18:59

Главные новости за 9-10 ноября 2019 года
10.11.19 17:27

На Киевщине жена оценила голову любовницы своего мужа в $10 тыс. Теперь ей грозит высшая мера
10.11.19 14:08

Новый глава «Слуги народа» захотел сделать партию «секси для кандидатов» и отправить их в Египет
10.11.19 13:45

Полицейский в Харькове избил и ограбил прохожего
10.11.19 13:23

Грановский: Зеленскому нужен не ум, а воля
10.11.19 12:55

Главарь донецких боевиков до сих пор возглавляет партию в Украине
10.11.19 11:33

В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта
Фото и Видео
В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта
В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта
В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта
В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта
В одном из ресторанов США люди массово отравились химией
В одном из ресторанов США люди массово отравились химией
Легендарный Оззи Осборн выпустил первую песню за долгие годы. Ее уже можно послушать
Легендарный Оззи Осборн выпустил первую песню за долгие годы. Ее уже можно послушать
Кошка героически спасла маленького ребенка в Колумбии
Кошка героически спасла маленького ребенка в Колумбии
В США самолет рухнул на дом. Не обошлось без жертв
В США самолет рухнул на дом. Не обошлось без жертв
«В Киеве ожил асфальт»: Очередной прорыв теплотрассы попал на видео
«В Киеве ожил асфальт»: Очередной прорыв теплотрассы попал на видео
В Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима
В Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима
На Оболони средь бела дня затонула яхта
На Оболони средь бела дня затонула яхта
В Днепре ребенка сбили прямо на пешеходном переходе
В Днепре ребенка сбили прямо на пешеходном переходе
В УПЦ рассказали, как не допустить появления алко- и наркозависимости у детей
В УПЦ рассказали, как не допустить появления алко- и наркозависимости у детей
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.