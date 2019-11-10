Новый глава «Слуги народа» захотел сделать партию «секси для кандидатов» и отправить их в Египет

Первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко возглавил одноименную партию до 2023 года. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье, 10 ноября, после того как предыдущий руководитель — Дмитрий Разумков — сложил с себя полномочия.

Как сообщает Страна.ua, в своей вступительной речи Корниенко заявил, что «партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать».

Он также анонсировал новый этап тренингов для «слуг народа» «в Египте или Буковеле».

Как сообщает «Новое время», выступая на съезде, новый руководитель также предложил создать Аналитический центр партии, Центр законотворческой инициативы, Центр учебы и развития, а также он анонсировал открытие школы мэров и общин. Все это предлагается создать за государственные средства.

Отметим, что, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамию, присутствия президента Украины Владимира Зеленского на съезде не ожидают.

Как сообщала «Фраза», 27 мая 2019 года советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».