Полицейский в Харькове избил и ограбил прохожего

В Харькове полицейского задержали за избиение и ограбление мужчины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, ночью 9 ноября на ул. Академика Барабашова сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летний пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Когда же по предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших неподалеку от места преступления, они, завидев правоохранителей, выбросили на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала «Фраза», 20 декабря 2018 года пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку.