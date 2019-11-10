Грановский: Зеленскому нужен не ум, а воля

Президент Зеленский должен остановиться на секунду и понять, что ему досталась очень тяжелая ситуация, но не от Порошенко, а за весь период. Не нужно искать виноватого, а нужно делать выводы и ставить конкретные цели. Об этом в интервью на youtube-канале ukrlife.tv рассказал политический консультант восточной Европы Владимир Грановский.

«Зеленский знал в какой стране он избирался. Небеса так распорядились, что он уже президент. Теперь ему нужно остановиться и определиться, что нужно делать дальше. Поверьте, для этого нужен не ум, а воля. Первое, что он должен понять — я уже президент. Второе, — что емудосталось в наследство», — рассказал Грановский.

Кроме того, по мнению политического консультанта, для достижения целей украинцам нужно перестать «сильно любить» Украину и перейти к конкретным действиям.

«Мы зацеловали и замучали Украину своей любовью. Может пора ослабить материнскую хватку? Украина уже дошла до того состояния, когда ее нужно не любить, а совершать абсолютно практичное действие. Нужно ставить конкретные цели. К примеру цель вступление Украины в Евросоюз является абсурдной, бессмысленной и нереализуемой. Точно также, как и цель вступление в НАТО», — сказал Владимир Грановский.