Главарь донецких боевиков до сих пор возглавляет партию в Украине

В Украине до сих пор легально зарегистрирована партия «МММ», которую возглавляет главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Сегодня» рассказал народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура.

«Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия „МММ“, которую возглавляет Денис Пушилин?», — рассказал парламентарий, подчеркнув абсурдность ситуации. «Когда я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что „они ничего не нарушают“», — добавил он.

При этом Качура сообщил, что инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не участвовали в выборах в течение пятнадцати лет, или нарушали законодательство Украины.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди записал видео обращение в котором сообщил, что в Украине создана политическая партия МММ, которая должна был принять участие в предстоящих парламентских выборах. Впоследствии ее возглавил Денис Пушилин.

7 сентября 2018 года так называемый «народный совет ДНР» назначил Пушилина исполняющим обязанности главаря своего «председателя» вместо ликвидированного Александра Захарченко.

Напомним, летом 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила Пушилину о подозрении в создании террористической операции и совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также изменения границ территории и государственной границы Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.