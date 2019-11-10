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Советник премьера Юрий Голик показал, как будет выглядеть новая таможня

Советник премьера Юрий Голик показал, как будет выглядеть новая таможня

В правительстве разработали проект модернизации таможенных пунктов, которые с 2020 года начнут реконструировать за бюджетные и международные средства. О деталях проекта рассказал советник премьер-министра Юрий Голик, пишет РБК-Украина.

Пропускные пункты будут строиться в рамках стратегии развития инфраструктуры новой таможни, гарантирующей безопасность, удобство и отсутствие очередей.

«Таможенные пункты пропуска будут такими. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками», — заверил Голик.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, что «проект стратегии развития инфраструктуры новой таможни мы разработали совместно с Юрием Голиком».

«В инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно — создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены», — заявил Нефьодов.

По его словам, в следующем году начнется строительство 16 объектов, из них 3 — за международные средства. 12 из них планируют закончить уже в 2020 году, на что в бюджете заложили 488 млн гривен. Еще 2 пункта сдадут в 2021 и 2022 годах. Кроме того, в следующем году 16 пунктов пропуска будут оснащены весовыми комплексами.

Ранее во время правительственной инспекции пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области Юрий Голик отметил, что за прошедшие годы здесь не были введены в эксплуатацию сканеры, а дорога к пункту пропуска на границе с Румынией построена частями.

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