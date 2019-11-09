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Началось разведение сил в районе Петровского и Богдановки. Россия уже отреагировала

Началось разведение сил в районе Петровского и Богдановки. Россия уже отреагировала

Сегодня, 9 ноября, началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. Как выяснили журналисты «Фразы», в 12:01 украинская сторона выпустила белую сигнальную ракету, с другой стороны ракета также была выпущена.

В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке № 3, сообщает УНН.

«Сейчас мы получили подтверждение от ОБСЕ и наблюдателей, наших военнослужащих на позициях, также они подтвердили информацию о том, что пошла зеленая ракета. Сейчас, в ближайшие минуты, начнется движение — практическая фаза — движение техники и личного состава по заниманию ими других позиций, которые были заранее подготовлены и на которые они должны отойти в рамках практической фазы разведения. Вообще на разведение сил и средств дается трое суток», — заявил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

По словам представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Бориса Грызлова, Россия приветствует отвод сил Украины и так называемой «ДНР» на линии соприкосновения в районе Петровского.

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2019 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав стран «нормандской четверки», получившим название «формула Штайнмайера». Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, принятие Верховной Радой закона об амнистии сепаратистов и проведение выборов в ОРДЛО под эгидой ОБСЕ.

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичом заявил, что разведение войск на Донбассе, запланированное на понедельник, 7 октября, не состоится из-за срыва режима тишины со стороны боевиков.

11 октября президент России Владимир Путин пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за действий «националистов».

15 октября в Минске представителям Трехсторонней контактной группы по Донбассу в очередной раз не удалось договориться о согласовании разведения войск на «пилотных» участках.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский наведался в поселок Золотое в Донбассе, где ввязался в словесную перепалку с противниками разведения войск.

29 октября в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств.

Тэги: ОБСЕ, ДНР, ООС, новости Украины, Петровское, Богдановка

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