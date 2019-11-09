Торги по легендарному мосту в Запорожье будут объявлены через 2-3 недели, — советник премьера Голик

Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика строительства «брошенного» моста в Запорожье. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, информирует Апостроф.

«Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником. В этом году было принято решение перестать „жевать сопли“ и мост достроить», — рассказал Голик.

По его словам, был откорректирован проект и пройдена экспертиза. Планируется, что за год-полтора года будет открыта одна сторона запорожского моста. Полностью мост будет достроен за два-три года.

В бюджете 2019 года уже найдены 750 миллионов гривен.

Ранее Голик сообщил, что Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог, 39% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% — по ровности. Как он отметил, хорошо важность качества дорог заметна на примере ремонта трассы Запорожье-Мариуполь, который новая власть закончила за три месяца, а не три года, как планировалось ранее.