В РПЦ заявили о том, что Патриарх Кирилл не будет поминать Александрийского Патриарха, признавшего ПЦУ

Решение патриарха Александрийского Феодора II признать руководителя Православной церкви Украины делает невозможным его поминание при патриарших богослужениях Русской Православной Церковью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление Александрийского Патриарха.

Комментарий Владимира Легойды опубликован в его Телеграм-канале.

«Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской Церкви. Это делает невозможным поминовение Патриарха Александрийского Патрирхом Московским и всея Руси», — отметил Владимир Легойда.

Дальнейшие решения по этому вопросу будет принимать Священный синод Московского Патриархата.

Как сообщалось ранее, сегодня Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины.

Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании Томоса об автокефалии ПЦУ и включении имени Епифания в диптих для поминовения.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие УПЦ назвали предательством признание ПЦУ Александрийским Патриархом.