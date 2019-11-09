Ученые рассказали о страшном вреде обычной домашней пыли

Оказалось, что обычная домашняя пыль – намного опаснее, чем можно было предположить. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из российских Института теоретической и экспериментальной биофизики и Института фундаментальных проблем биологии, а также финского университета Аалто.
В их отчете говорится, что микробы, которые обитают в домашней пыли, выделяют опасное токсичное вещество фузарицидин.
Отмечается, что фузарицидины представляют собой «природные липопептиды, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, живущими в почве».
Исследователи говорят, что они представляют собой «естественные антибиотики, поэтому их применяют для защиты сельхозкультур от фитопатогенов».
Однако фузарицидины очень вредны для людей и домашних животных.
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