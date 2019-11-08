Весть о «порохоботах» докатилась до Конгресса США

В «кампании лжи» против бывшего посла США в Украине Мари Йованович принимали участие «порохоботы». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам заместителя помощника Государственного секретаря США Джорджа Кента, ее активными участниками также выступили личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани и бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как Генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее отзыву», — рассказал Кент, выступая в Конгрессе в рамках слушаний по импичменту Дональда Трампа.

Как сообщает «Европейская правда», по его словам, к «кампании лжи» в отношении Йованович наряду с Луценко и Джулиани присоединились и так называемые «порохоботы», которых он охарактеризовал как интернет-троллей, особенно активно действовавших в Facebook в поддержку тогдашнего президента Петра Порошенко. «Раньше я упоминал о так называемых „порохоботах“, троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично», — рассказал дипломат, добавив, что к отставке Йованович также якобы были причастны директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.

Джордж Кент объяснил, что отношения между ГПУ и посольством США испортились осенью 2017 года, когда ГПУ задержала детективов НАБУ, расследовавших дело о незаконной выдаче биометрических загранпаспортов Государственной миграционной службой. Для посольства это расследование было важным, поскольку выданные паспорта использовались для получения американской визы.

Порохоботами в середине десятых годов 21 века стали называть пользователей социальных сетей, которые выступали с активной поддержкой пятого президента Украины Петра Порошенко и против его политических оппонентов. В некоторых случаях, эта борьба скатывалась до уровня примитивной пропаганды.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американскому изданию The Hill, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследования. В Госдепартаменте США заявили, что слова Луценко — это «откровенная фальсификация».